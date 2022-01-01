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تحذيرات من استخدام سماعات الأذن يوميًا.. وهذه أضرارها

الإثنين 14 مارس 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من استخدام سماعات الأذن يوميًا.. وهذه أضرارها



وكالات / سما /

أصبحت سماعات الرأس تقنية شائعة لمعظم الأشخاص ، خاصة عند الرد على المكالمات الواردة.

وعلى الرغم من أنها قد تبدو بديلاً مريحًا لسماعات الرأس السلكية ، إلا أن الخبراء حذروا من أن الشعبية المتزايدة لهذه السماعات تعني أيضًا زيادة في الإصابات السيئة.

التهابات الأذن شائعة جدًا ، خاصة عند الأطفال  وتبدأ الأعراض عادة بسرعة ويمكن أن تشمل الألم داخل الأذن وصعوبة السمع والضغط.

وقال اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إلياس ميكايليدس إن العديد من المرضى يعانون من مشاكل مثل الألم وفي بعض الحالات تسرب السوائل من آذانهم.

وأضاف الدكتور الاختصاصي أن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعًا هو أنهم يرتدون سماعات الرأس بانتظام ، سواء للعمل أو التمرين في صالة الألعاب الرياضية.

وأشار الدكتور ميكايليدس الى أن ارتدائها لفترات طويلة يمكن أن تسبب مشاكل مثل الأكزيما والتهابات الأذن.

وتابع: "يمكن أن يتراكم الشمع والأوساخ هناك ، وإذا كانت مبتلة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة".

وختم : "أنصح الجميع بنزع سماعات الرأس لمدة خمس دقائق على الأقل كل ساعة ، إذا تم استخدامها بشكل متكرر ، للحصول على بعض الهواء في أذنهم".

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