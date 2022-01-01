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تأمين إطلاق سراح 32 معتقلاً فلسطينيًا في ليبيا

الإثنين 14 مارس 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأمين إطلاق سراح 32 معتقلاً فلسطينيًا في ليبيا



رام الله / سما /

 نجحت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، بتأمين إطلاق سراح 32 مواطنًا فلسطينيًا كانوا قد اعتقلوا في فترات زمنية مختلفة بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها نجحت في ذلك بجهود ومتابعات القائم بالأعمال محمد رحال مع السلطات المختصة في ليبيا.

وأفادت السفارة، بأنه تم إطلاق سراح الموقوفين على كفالتها والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم من الناحية القنصلية والمعيشية، مشيرةً إلى أنه جاري العمل من أجل تسوية وضعهم القانوني في ليبيا فيما يتعلق بالإقامة.

من جهته شكر السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، دولة ليبيا وسلطاتها المختصة على استجابتها لجهود وطلب سفارة دولة فلسطين إطلاق سراح المعتقلين ورعايتها الكريمة لأبناء شعبنا.

وجدد الديك مناشدته لأبناء شعبنا في كل مكان بعدم اللجوء إلى أساليب وطرق غير شرعية لدخول البلدان المختلفة، وعدم التورط مع عصابات التهريب في الهجرة غير الشرعية ليس فقط لأنها غير قانونية، ويتعرض فيها المواطنين الفلسطيني إلى ابتزاز مالي كبير، وانما أيضًا تُعرض حياة مواطنينا لمخاطر حقيقية وجدية.

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