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آبل تعلن عن حاسب جديد بمواصفات فائقة (تفاصيل)

الإثنين 14 مارس 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تعلن عن حاسب جديد بمواصفات فائقة (تفاصيل)



وكالات / سما /

خلال حدثها التقني الأخير كشفت آبل عن مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية التي كان من أبرزها حاسب Mac بمواصفات خاصة حسبما نقلت RT.

ويأتي حاسب Mac Studio الجديد كنسخة معدلة عن حواسب Mac التي طرحت العام الماضي، وصمم ليوفر للمبرمجين ومصممي الجرافيك قدرات ممتازة في التعامل مع مختلف أنواع البيانات بكفاءة وسرعة.

وحصل هذا الحاسب على معالج M1 Ultra بعشرين نواة، ومعالج رسوميات يضم 64 نواة، ما يجعله قادرا على التعامل مع البيانات بسرعة أكبر بمقدار 60% مقارنة بحواسب Mac Pro تبعا للخبراء.

وزود هذا الحاسب بأربعة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذي USB-A ومنفذ HDM ومنفذ Ethernet ومنفذ صوت ومنفذ Ethernet ومنفذ لشرائح SD، كما يمكنه الاتصال مع 4 شاشات Pro Display XDR تلفاز 4K تبعا لآبل.

وسيطرح من هذا الحاسب عدة نسخ، نسخة بذواكر وصول عشوائي 32 جيجابايت وذواكر داخلية 512 جيجابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 64 غيغابايت وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، ونسخة بذواكر وصول عشوائي 128 جيجابايت وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 8 تيرابايت.

#آبل #حاسب

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