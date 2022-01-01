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اتحاد خانيونس يتعمق والشاطئ يغرق ونقطة للعميد والأهلي

الإثنين 14 مارس 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد خانيونس يتعمق والشاطئ يغرق ونقطة للعميد والأهلي



غزة / سما /

واصل اتحاد خانيونس مشوار منافسته في المراكز المتقدمة على حدول الترتيب بفوز صعب على الشاطئ بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

سجل هدف الاتحاد هيثم النجار في الدقيقة 38، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشاطئ عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير 

واكتفى الأهلي وغزة الرياضي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

وتقدم العميد بالنتيجة بهدف أول عن طريق محمود النيرب من ركلة جزاء(4)، ليسجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق حاتم نصار (23) ومحمد شبير (35)، قبل أن يتكفل ربحي اشتيوي بتعديل النتيجة للرياضي (42).

وفي الشوط الثاني لم يتغير عداد النتيجة رغم محاولة الفريقين لخطف نقاط المباراة التي انتهت بنقطة لغزة الرياضي رفعت رصيده إلى (19) نقطة في المركز السادس، ومثلها رفعت رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

#دوري الممتازة #غزة الرياضي #خدمات الشاطئ #الأهلي

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