اتحاد السلة يعتمد هذه الصالات لدوري الممتازة

غزة / سما /

اعتمد الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في قطاع غزة، ملاعب الشهيد سعد صايل في مدينة غزة، والراحل خلف العجلة في مخيم البريج، لإقامة بطولة "دوري" جوال للدرجة الممتازة عليها، بداية من الأسبوع الجاري.

وقال الاتحاد، إن اعتماد الصالتين، جاء نظراً لتجاوزهما الفحص من قبل لجنة مكونة من لجنتي المسابقات والحكام، في الاتحاد خلال اليومين الماضيين.

وطالب الاتحاد أندية الممتازة، اختيار إحدى الصالتين للعب عليها واعتمادها كملعب بيتي خلال الدوري.

يشار إلى أن الاتحاد قرر انطلاق بطولة الدوري، الأربعاء القادم الموافق 16/3/2022، بلقاء خدمات رفح وشباب المغازي على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.