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سان جيرمان يتوسل لمبابي بطلب أخير

الإثنين 14 مارس 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يتوسل لمبابي بطلب أخير



وكالات / سما /

لم يفقد باريس سان جيرمان الأمل في إقناع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، بتجديد عقده في حديقة الأمراء، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد بتوصل اللاعب لاتفاق مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان يتطلع لتجديد عقد مبابي، لمدة موسم واحد على أقل تقدير.

وأوضحت الصحيفة أن ملاك نادي العاصمة الفرنسي في قطر، يودون أن يخوض مبابي بطولة كأس العالم المقبلة بالدوحة، كلاعب في صفوف سان جيرمان وليس ريال مدريد.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد بات قريبًا جدًا من إنهاء التعاقد مع مبابي، حيث قدم له راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تقدر بحوالي 60 - 80 مليون يورو.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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