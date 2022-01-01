هالاند يرفض الملايين ويستبعد أول نادٍ من حسابات مستقبله

وكالات / سما /

اقترب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من حسم مستقبله خلال الموسم المقبل.

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو/حزيران 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هالاند سيبلغ دورتموند بقراره النهائي في شهر مارس/آذار الجاري، ثم سيقرر وجهته المقبلة بناء على العروض المقدمة على الطاولة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هالاند تلقى بعض النصائح من المقربين، لكنه سيقرر بنفسه وجهته المقبلة.

وأوضحت أن هالاند غير مهتم بفكرة اللعب في الدوري الفرنسي، لذا سيرفض أي عرض يحصل عليه من سان جيرمان، حتى لو كان بملايين كثيرة.

وزعمت تقارير أن سان جيرمان سيدخل بقوة في صفقة هالاند، إذا تأكد من رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل.

ويتنافس أيضًا على صفقة هالاند، كل من برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي.