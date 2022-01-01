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برشلونة يدك شباك أوساسونا برباعية نظيفة في الدوري (شاهد)

الإثنين 14 مارس 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يدك شباك أوساسونا برباعية نظيفة في الدوري (شاهد)



وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة انتصاراً سهلاً على أوساسونا برباعية نظيفة ضمن فعاليات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق برشلونة منافسه أوساسونا على ملعب “الكامب نو”، وتمكن رجال المدرب تشافي هيرنانديز من تحقيق الفوز ليتمسك ببطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان النجم الإسباني فيران توريس عريس الليلة بتسجيله هدفين، بينما أحرز أوباميانج الهدف الثالث، وأختتم ريكي بوتش مهرجان الأهداف بالهدف الرابع.

وافتتح فيران توريس باب التسجيل بالدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، وعاد نفس اللاعب لتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بالدقيقة 21 من صناعة الفرنسي المتألق عثمان ديمبيلي.

وأحرز الجابوني الهداف بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثالث للبرسا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب  الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل الشاب الإسباني ريكي بوتش الهدف الرابع بالدقيقة 75 لينتهي اللقاء بفوز البلاوجرانا برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد البرسا للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.

#برشلونة #أوساسونا #الدوري الإسباني

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