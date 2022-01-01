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بالأرقام.. صلاح يصنع مجداً تاريخياً في ليفربول

الإثنين 14 مارس 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأرقام.. صلاح يصنع مجداً تاريخياً في ليفربول



وكالات / سما /

واصل النجم المصري محمد صلاح، تدوين اسمه في تاريخ ليفربول، بمساهمته في فوز فريقه على مضيفه برايتون (2-0) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة (61)، ليسهم في فوز الريدز الذي ارتفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وهذا هو الهدف رقم (20) لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليبتعد بفارق 8 أهداف عن أقرب مطارديه في سلم ترتيب الهدافين.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أسهم صلاح بعد لقاء اليوم في 158 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز: سجل 115 هدفًا، وصنع 43.

وأضافت "لا يتفوق في هذه الناحية على صلاح في تاريخ ليفربول، سوى قائد الريدز الأسطوري ستيفين جيرارد الذي أسهم في تسجيل 212 هدفًا بالبريميرليج: سجل 120 هدفًا، وصنع 92".

#محمد صلاح #ليفربول

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