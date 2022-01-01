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اليوم الـ19 من الحرب.. استهداف مناطق سكنيّة في كييف ونزوح نصف سكّان العاصمة

الإثنين 14 مارس 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الـ19 من الحرب.. استهداف مناطق سكنيّة في كييف ونزوح نصف سكّان العاصمة



وكالات

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، الاثنين، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن ذلك سيؤدّي إلى هجوم روسي على دول الحلف. وقال في مقطع فيديو نُشر بُعيد منتصف الليل، إنه "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرّد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

وجاءت مطالبته غداة مقتل 35 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين، عندما شنّت القوات الروسية ضربات جوّية على قاعدة تدريب عسكريّة خارج مدينة لفيف غرب أوكرانيا، قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف زيلينسكي أن "ثلاثين صاروخًا على منطقة لفيف وحدها"، وأنه "لم يحدث ما قد يمكن أن يهدّد أراضي الاتحاد الروسي. وعلى بُعد 20 كيلومترًا فقط من حدود الناتو". وذكّر زيلينسكي بأنه "حذّر بشكل واضح، العام الماضي، قادة الناتو، من اندلاع الحرب في حال لم تُتّخذ إجراءات احترازية صارمة حيال الاتّحاد الروسي".

وكان الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك، القائد السابق للقوات الجوّية، قد أشار، أمس، إلى أن تلك القاعدة استُخدمت لتدريب وحدات من الفيلق الأجنبي، مع وصول متطوعين إلى أوكرانيا لمحاربة الروس. ووصل أيضًا إلى المكان جزء من المساعدة العسكرية التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 شباط/فبراير.

#الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا #روسيا #فولوديمير زيلينسكي #كييف

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