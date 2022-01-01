  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الجيش الإيراني: طائراتنا المُسيرة ستحسم أي معركة قادمة ...

الإثنين 14 مارس 2022 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجيش الإيراني: طائراتنا المُسيرة ستحسم أي معركة قادمة ...



وكالات - سما-

 أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أن “قدرة ايران المتفوقة في مجال الطائرات المسيرة ستلعب مستقبلا الدور الأساس في تحديد مصير ساحة المعركة”.
وفي تصريحاته خلال اجتماع المجلس الأعلى لقادة القوة الجوية للجيش، أشار اللواء موسوي إلى تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول “جهاد التبيين” بالقول: “إن تأكيدات المرشد في هذا المجال تعد جهادا فوريا ودقيقا جدا وذكيا، ذلك لأن أعداء البلاد يسعون عبر بث الأكاذيب وقلب الحقائق ليسلبوا من الشعب الإيراني الحمية الدينية والوطنية والقيم الإنسانية السامية”.
وتابع قائد الجيش الإيراني: “القوة الجوية وعلى مدى الأعوام الـ43 الماضية، زاخرة بالملاحم والفخر والرفعة، وقد تخطت بشموخ في ظل الحظر الكامل سنوات الدفاع المقدس الثماني كما قامت منذ ذلك الحين لغاية الآن بتنفيذ أي مهمة بنجاح وشموخ”.
وأكمل موسوي: “إن الاكتفاء الذاتي في البلاد بدأ من القوة الجوية من خلال تصنيع القطع الغيار الذي يعد من أعماله الكبرى، ويعتبر الآن إلى جانب الطائرات المأهولة قوة متفوقة في مجال الطائرات المسيرة، وفي ظل البرنامج العشريني الذي يتابعه، سيلعب مستقبلا الدور الأساس في تحديد مصير ساحة المعركة..هذه المفاخر تحققت بالعزة والاستقلال وعلى يد شباب البلاد الأعزاء تحت قيادة امامي الثورة الإسلامية”.

#ايران مسيرات اسرائيل #ايران مسيرات #عبدالرحيم موسوي

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نسبة الصرف المتوقعة لرواتب الموظفين قبيل رمضان

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بعد استهداف المقر الأمني في أربيل

قرار روسي يُشعل الأسواق مجددا.. هل تتحكم موسكو في العالم ؟

"رصاصة واحدة تكفي".. أمريكا تتوعد روسيا بـ "المادة 5"

كوخافي: ما فعلناه في 2002 بالضفة يمكننا فعله في 2022 بغزة وعلى نحو أكثر فاعلية

قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف

ما القصة؟.. صحة الرئيس الروسي تعود للواجهة من جديد وتكهنات بـ”السر الغريب” لاندلاع الحرب في أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

اوكرانيا

اليوم الـ19 من الحرب.. استهداف مناطق سكنيّة في كييف ونزوح نصف سكّان العاصمة

ضباط إسرائيليون كبار في واشنطن .. هل سيكون هناك تصعيد في رمضان ؟

الصحة : 3 وفيات و115 إصابة بـ"كورونا" في غزة

Putin-2-972x600

قرار روسي يُشعل الأسواق مجددا.. هل تتحكم موسكو في العالم ؟

قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف

الاتصالات الفلسطينية