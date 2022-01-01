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أغنى رجل أعمال في روسيا يوجه رسالة خاصة لبوتين

الإثنين 14 مارس 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أغنى رجل أعمال في روسيا يوجه رسالة خاصة لبوتين



وكالات

حذر فلاديمير بوتانين، أغنى رجل أعمال روسي، الكرملين من مصادرة أصول الشركات التي فرت في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلاً إن مثل هذه الخطوة “ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام”.

وأضاف بوتانين، رئيس شركة المعادن العملاقة نوريلسك نيكل وأكبر مساهميها، إن روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة لثورة 1917 إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين، حاثا الحكومة الروسية على المضي بحذر شديد فيما يتعلق بمصادرة الأصول، وفق (CNN).

وتابع بوتانين وفقا للرئاسة التي نشرها على صفحة الشركة على “تيليغرام”، قائلا: “ثانيًا، إن قرار العديد من الشركات بتعليق العمليات في روسيا، يمكنني القولة إنه عاطفي إلى حد ما بطبيعته، وربما يكون قد تم اتخاذه نتيجة ضغوط غير مسبوقة من الرأي العام في الخارج عليهم، لذلك على الأرجح سيعودون، وشخصيا سأحتفظ بهذه الفرصة لهم”.

ويذكر أن بوتانين هو أغنى ملياردير في روسيا ولا تزال ثروته تبلغ حوالي 22.5 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، رغم خسارة حوالي ربع ثروته هذا العام مع انهيار أسهم نوريلسك نيكل التي خسرت أسهمها أكثر من 90٪ في تعاملات لندن قبل تعليقها هذا الشهر رغم ارتفاع أسعار سلعها.

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