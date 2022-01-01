معركة كييف واحتمالية استخدام اسلحة دمار شامل..د. محمد جميعان

الرئيس بوتين لن يقبل الفشل، ولن يعود عن طموحه التاريخي، وسيلجأ الى عمل عسكري باسلحة غير تقليدية ان ادرك انها نهاية حلمه، سيما انه خسر عنصر المفاجأة، وفقد زخم الهجوم، وبدات قواته تواجه خسائر كبيرة على غير ما توقع،،

والاعظم تعاضد العالم ضده، واجماعهم على تتفيذ عقوبات غير مسبوقة اقر بوتين نفسه بذلك،،

بالمقابل اصبح حديث امريكا والنيتو واوكرانيا عن هزيمة استراتيجية ستلحق بالروس قريبا، وهذا يعني اكثر من خسار معركة او حرب الى مستويات استراتيجية تتعلق بموقع روسيا الدولي واسلحة الدمار الشامل لديه..

وهذا يعني خلافا لما يريده الرئيس الاوكراني أولكساندروفيتش زيلينسكي الذي يطمح الى دعم غربي وامريكي مباشر، لينقذ بلاده، وليحقق نصرا سريعا، يؤهله ان يصبح قائد وزعيم اوكرانيا الاوحد..

ولكن حلف الناتو يريدها حربا لاستنزاف الروس، تخرجهم من احلام السوفييت، وتضع حدا لمزاحمتهم في جغرافية العالم، ولكن بايد اوكرانية، وبتوجيهات وادوات وسلاح واستخبارات الناتو غير المباشرة..

روسيا والرئيس بوتن تفاجأ بشكل صادم، ولم يكن يتوقع هذا النحو المتعثر والبطيء لتقدم جيشه، والصدمة الاكبر كانت ان نوعية العقوبات وحجمها وفرضها وتدرجها غير مسبوقة، وآخرها الدخول في حظر النفط الروسي لامريكا ومن ثم دول غربية اخرى وبالتدريج الذي يخدم الغرب فقط، وكل ذلك وجه آخر للاستنزاف تسير معا مع تورطه في اوكرانيا..

اما احتمالية ان يتراجع بوتين تحت مبررات ما، ويوقف القتال، ويبدأ بالانسحاب، ارى انها احتمالية ضعيفة للغاية..؟

وكذلك ان يتراجع الغرب وامريكا عن العقوبات التي تم فرضها عليه حتى لو تراجع احتمالية ضعيفة جدا..

معركة كيف ربما تكون فاصلة ومدمرة..

كاتب اردني