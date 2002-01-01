الاحصاء: إستمرار إرتفاع الاسعار

رام الله / سما /

ذكر الاحصاء بان إستمرار إرتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر شباط، 02/2022 نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والمحروقات السائلة.

يعود السبب الرئيسي لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر شباط 2022 في فلسطين بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.77%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.41%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.40%، و"البنزين" بنسبة 2.71%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.39%، وأسعار البيض بنسبة 2.05%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 1.79%، "حيث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة 3.19%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 1.16%"، وأسعار الغاز بنسبة 1.13%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 7.28%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والباذنجان 6 شيقل/1كغم، وفلفل أخضر حار 7 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، وعصير توبيزينا 8 شيقل/1.5لتر.

حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.61% خلال شهر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2022.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2022 مع شهر شباط 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.97%، بواقع 3.96% في القدس J1*، وبنسبة 2.99% في قطاع غزة، وبنسبة 2.77% في الضفة الغربية**.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.77% خلال شهر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 12.64%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.59%، وأسعار البيض بنسبة 7.23%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.76%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.80%، وأسعار الغاز بنسبة 3.52%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 3.41%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.81%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 16.69%، وأسعار الأرز بمقدار 1.02%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 2 شيقل/1كغم، والدجاج 16 شيقل/1كغم، والبيض 13 شيقل/2كغم، والباذنجان 6 شيقل/1كغم، وفلفل أخضر حار 8 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 54 شيقل/1كغم، وبنزين "95" 6.33 شيقل/1لتر، والسولار 5.70 شيقل/1لتر، واسطوانة الغاز 66 شيقل/12كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2022، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.36%، و"البنزين" بنسبة 4.79%، وأسعار السجائر بنسبة 2.90%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 2.10%، "حيث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة 3.81%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 1.02%"، وأسعار الأرز بنسبة 1.08%، وأسعار البيض بنسبة 0.99%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 29.29%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.21%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بنزين "95" 7.01 شيقل/1لتر، والسولار 6.65 شيقل/1لتر، وامبريال 24 شيقل/20 سيجارة، ومارلبورو 33 شيقل/20 سيجارة، وال ام 31 شيقل/20 سيجارة، وعصير توبيزينا 11 شيقل/1.5لتر.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر شباط 2022 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.29%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.55%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.37%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 2.14%، "حيث ارتفعت أسعار العصائر بنسبة 3.63%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 1.64%"، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.90%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.07%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 1.30%، وأسعار البيض بمقدار 0.92%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم الجاف 22 شيقل/1كغم، وبنزين "95" 6.33 شيقل/1لتر، والسولار 5.65 شيقل/1لتر، وعصير توبيزينا 7 شيقل/1.5لتر، وسبرايت 6 شيقل/2لتر، وباذنجان 6 شيقل/1كغم، وفلفل أخضر حار 7 شيقل/1كغم.