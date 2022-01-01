شاهد: البرلمان الأوكراني ينشر صورة لـ"الناتو" على هيئة رجل بلا رأس

كييف/سما/

نشر موقع البرلمان الأوكراني على "تيليغرام" منشورا يصور حلف "الناتو" على هيئة رجل بلا رأس، وجدد دعوة كييف للناتو لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا وحمايتها من الطيران الحربي الروسي.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق عن عدم ثقته في حماية حلف "الناتو" لأوكرانيا، مطالبا الحلف بتزويد كييف بالسلاح والعتاد.

وقال كوليبا ردا على الصحفيين حول مدى استعداد الناتو لحماية أوكرانيا: "عندما تسألني عما إذا كان الناتو سيحمينا. حسنا، لا أتوقع ذلك".

وأضاف: "نطلب شيئا بسيطا للغاية هو تسليح أوكرانيا، وعلينا الباقي.. زودونا بكل الأسلحة اللازمة، وسنقاتل من أجل أرضنا وشعبنا بأنفسنا".

وأشار إلى أن بلاده تعتبر المسألة الأكثر إلحاحا في عملية تزويدها بالمساعدة العسكرية الأجنبية هي توفير الطائرات المقاتلة.

بدوره جدد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ رفض الحلف فرض حظر جوي فوق أوكرانيا على الرغم من دعوات كييف الملحة، "تفاديا لأي صدام مع روسيا، مؤكدا بذلك ما صرح به الرئيس الأمريكي جون بايدن عن امتناع "الناتو" عن تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا "تفاديا للصدام مع روسيا واندلاع حرب عالمية ثالثة".