سي ان ان: العالم يتجه نحو أزمة غذائية والملايين سيعانون

وكالات/سما/

يشير تقرير لشبكة "سي إن إن بزنس" الأمريكية إلى أنه بعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية المنتجة في المنطقة بشكل كبير.

وتشكل روسيا وأوكرانيا معا 30 بالمئة من تجارة القمح العالمية، فيما تركت الحرب الصادرات الزراعية في خطر. وسجلت أسعار القمح العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتتبلور مشكلة رئيسية أخرى بعد صعوبة الوصول إلى الأسمدة التي يحتاجها المزارعون لتحقيق أهدافهم الإنتاجية.

وتوقفت صادرات الأسمدة من روسيا. كما أنه انخفض الإنتاج في أوروبا جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو مكون رئيسي في الأسمدة القائمة على النيتروجين مثل اليوريا. وتعد روسيا، إلى جانب حليفتها بيلاروسيا، مصدرا رئيسيا للأسمدة اللازمة لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل النباتية. لكن في الوقت الحالي، يتخلى الجميع عن شراء منتجاتهم.

ودفعت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة إلى مستويات قياسية شركة الأسمدة "يارا إنترناشيونال"، إلى تقليص إنتاجها من الأمونيا واليوريا في أوروبا إلى 45 بالمئة من طاقتها.



تكاليف مرتفعة

ومع وجود القليل من هذين المكونين الزراعيين الأساسيين، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "يارا"، سفاين تور هولسيثر، يتوقع آثارا غير مباشرة على الإمدادات الغذائية العالمية. وقال هولسيثر إن العالم يتجه نحو أزمة غذائية يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص.

وأضاف أن التكاليف أصبحت مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استمرار العمليات على نطاق واسع في أوروبا، مشيرا إلى أنه غير متأكد من موعد عودة الإنتاج الأوروبي بكامل طاقته مرة أخرى.

والجمعة، قال وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع إنهم "ما زالوا مصممين على فعل ما هو ضروري لمنع أزمة الغذاء والاستجابة لها".

لكن خوفا من النقص، تتجه البلدان بالفعل إلى الداخل، ما قد يترك في النهاية كميات أقل من الغذاء للمحتاجين.

وحتى قبل أن تشن روسيا غزوها على أوكرانيا، كان نظام الغذاء العالمي متوترا. وأدت سلاسل التوريد المزدحمة وأنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها - غالبا نتيجة لتغير المناخ - إلى دفع أسعار الغذاء بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عقد من الزمان.

وكانت القدرة على تحمل التكاليف مشكلة أيضا بعد أن ترك وباء كوفيد-19 الملايين من الناس حول العالم عاطلين عن العمل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إن عدد الأشخاص على حافة المجاعة قفز إلى 44 مليونا من 27 مليونا في 2019. لكن الصراع في أوكرانيا، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ، وفقا لشبكة "سي إن إن".





وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في تقرير نشره إن القمح الأوكراني كان ضروريًا لإطعام السكان في البلدان الأخرى التي تواجه صراعات، بما في ذلك أفغانستان والسودان واليمن.



وقال كارلوس ميرا محلل السلع في "رابوبنك": "الغالبية العظمى من القمح يستخدم للاستهلاك البشري، وهذا لا يمكن الاستغناء عنه".



ومع ذلك، فستشعر حتى البلدان المتقدمة بآثار أزمة الغذاء.

وقالت الأستاذة بالجامعة الأمريكية والمتخصصة في الحرب والطعام جوانا مينديلسون فورمان إن البلدان التي ليس لديها إنتاج محلي للأسمدة ستواجه صعوبة أيضًا في الوصول إليها، مع عواقب وخيمة على نظام الغذاء العالمي.

وأضافت: "لا يمكنك زراعة حقول ضخمة من القمح أو الشعير أو الصويا بدون أسمدة... المزارعون في المكسيك وكولومبيا والبرازيل قلقون بالفعل بشأن النقص. إن القدرة على تحمل تكلفة الغذاء مشكلة للمتسوقين ذوي الدخل المنخفض في كل مكان".

وأضافت: "لقد اعتدنا على نظام تجارة عالمي للحصول على جميع أنواع الأطعمة... سيرى الناس ذلك في دفاتر جيوبهم، وسيشاهدونه في متاجر البقالة".