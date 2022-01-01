فيديو: الخارجية الأمريكية تقر بأحقية مقاومة الاحتلال لكل الدول

واشنطن/سما/

تهرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، من الإقرار بحق الفلسطينيين والعراقيين، في مقاومة المحتلين لبلديهم، في ظل الدعم الأمريكي للأوكرانيين في صد الغزو الروسي.



وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفيين سؤالا مباشرا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حول الدعم غير المشروط للأوكرانيين لمقاومة الهجوم الروسي، ولأحقية أي شعب في مقاومة من يحتله، وهو ما ينطبق على الفلسطينيين والعراقيين.





وقال الصحفي في سؤاله هل يحق للفلسطينيين والعراقيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي للبلدين؟



وأجاب برايس على السؤال بقوله: "الدفاع عن النفس مبدأ أساسي لكل الدول".



وأعاد الصحفي التأكيد على أحقية مقاومة الاحتلال في فلسطين، ليرد متحدث الخارجية الأمريكية بأن "كل الدول لها الحق في الدفاع عن النفس".