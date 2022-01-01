موقع عبري يكشف عن ثغرات وعيوب خطيرة في الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع عبري النقاب عن عيوب خطيرة وثغرات في الجيش الإسرائيلي بشأن مدى استعداده لأي هجمات بالسلاح الكيماوي.



ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن هناك تهديد مباشر وخطير على الجبهة الداخلية للبلاد، جراء عدم استعداد "إسرائيل" لأي هجمات كيماوية على الداخل.



وبعث المسؤولون الإسرائيليون برسالة تحذير لرئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، تتعلق بتخوفهم من تراجع استعدادات الجيش لمواجهة أي هجوم بأسلحة كيميائية، رغم زعهمه بأن هناك استعدادات سورية ولبنانية من قبل حزب الله بالهجوم على إسرائيل عبر استخدامهم أسلحة كيميائية.



وأوضح المسؤولون العسكريون أن مجموعة من إخفاقات وقعت تحت أنظار الجنرال كوخافي، وغض الطرف عنها، أو لم يضع لها حلولا، حتى الآن، وهو ما يعني وجود مخاطر حقيقية على أمن إسرائيل.



ولم يكتف الموقع الإلكتروني العبري بذلك، بل نقل على لسان المسؤولين الإسرائيليين العسكريين أن هناك نقصا في البيانات وتحليل المخاطر والتخطيط لسيناريوهات الدفاع الإسرائيلي، خاصة سيناريوهات اعتراض الصواريخ التي تحمل ذخائر كيميائية فوق منطقة مأهولة بالسكان.