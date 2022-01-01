المغرب يدشن أول خط جوي مباشر نحو "إسرائيل"

الرباط/سما/

أطلق المغرب اليوم الأحد، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.



وضمت الطائرة على الخصوص وفدا من رجال أعمال مغاربة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويسعى إطلاق هذا الخط إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"، وفق ما أوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان.

وكان مرتقبا افتتاحه أواخر العام الماضي لكنه تأخر بسبب إغلاق الحدود جراء جائحة كوفيد-19. ويشمل أربع رحلات في الأسبوع بحوالي 400 يورو.

وأشارت شركة الخطوط الجوية المغربية، إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

من جهته دعا مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط دافيد غوفرين على "تويتر": "المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين".

وأضاف معلقا على ملصق دعائي للرحلات نحو إسرائيل: "يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب".

وأطلقت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية من جانبها خطا مباشرا باتجاه مراكش أواخر يوليو، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود.