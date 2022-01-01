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لماذا اختارت إيران جبهة أربيل للانتقام من "إسرائيل" ؟

الأحد 13 مارس 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا اختارت إيران جبهة أربيل للانتقام من "إسرائيل" ؟



بغداد/سما/

قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن الدلائل كلها تشير إلى أن الهجوم الأخير على أربيل تم تنفيذه من إيران.


وأضاف الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.



وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار الرد الإيراني، على اغتيال ضباط الحرس الثوري في سوريا مؤخرا، خاصة مع وجود قاعدة أمريكية في أربيل وقاعدة إسرائيلية سرية هناك.


وأشار الشمري إلى أن الرد جاء على جبهة أربيل وليس على جبهات أخرى كجبهة لبنان من خلال حليفها حزب الله، لأن إيران ترى في أربيل دائمًا منصة إسرائيلية وهو ما يفسر التوتر الدائم بين إيران وأربيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.


وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على"تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

#ايارن #اسرائيل #الحرس الثوري الإيراني #العراق

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