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الحرس الثوري الإيراني يؤكد : استهدفنا مركزا استراتيجيا إسرائيليا في أربيل لهذا السبب ..

الأحد 13 مارس 2022 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يؤكد : استهدفنا مركزا استراتيجيا إسرائيليا في أربيل لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة الماضية عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، قائلا إن القصف طال موقعا تابعا لإسرائيل هناك.

وذكر الحرس الثوري في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع له اليوم الاحد، أنه شن ضربات بـ"صواريخ قوية ودقيقة" على  "المركز الاستراتيجي للتآمر وجرائم الصهاينة" في أربيل.

وشدد الحرس الثوري على أن الهجوم نفذ عقب "الجرائم الأخيرة" لإسرائيل وإعلان طهران السابق عن "عدم ترك جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم دون رد".

وحذر البيان إسرائيل من أن "تكرار أي جريمة أو سوء تصرف سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وطمأن الحرس الثوري المواطنين الإيرانيين بأن "أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية"، متعهدا بعدم السماح لأحد بتهديده.

يتبع..

#الحرس الثوري الإيراني #ايران #اسرائيل #اربيل #الموساد

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