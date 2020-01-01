لم تكن صدفة أبدا.. وكالات تنشر توقيت هجوم أربيل وتقارنه مع توقيت اغتيال سليماني

وكالات

نشرت وكالات إيرانية صورا عن توقيت استهداف أربيل فجر اليوم الأحد بالصواريخ، في إشارة إلى أن توقيت الهجوم هو نفس التوقيت الذي اغتيل فيه قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وفي التفاصيل، ركزت الوكالات في الصور التي نشرتها على توقيت استهداف أربيل بالصواريخ عند الساعة الـ1:20 بالتوقيت المحلي، وهي نفس الساعة التي تم فيها اغتيال سليماني، في إشارة إلى "استمرار حملة الثأر لدماء قادة المقاومة"، مع عبارة: "لم تكن صدفة أبدا".

هذا ونشر حساب غير رسمي محسوب على "الحرس الثوري" في "تويتر" صور لقتلى إيرانيين، علق بالقول: "وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونكم..الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد على فتن الشياطين، وستقابل أي عمل عدائي ضد الشعب الإيراني برد مدمر".

هذا وعلق مستشار الوفد الإيراني في فيينا، محمد مرندي، على الهجمات الصاروخية على أربيل فجر اليوم قائلا: "لا مزيد من قتل الإيرانيين..هذه مجرد البداية".وفي وقت سابق، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق أن هجوما بـ"12 صاورخا باليستيا" استهدف فجر الأحد أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، وأن الصواريخ أطلقت من خارج حدود الإقليم و"تحديدا من جهة الشرق".

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بطائرة مسيرة أمريكية في مطلع عام 2020.