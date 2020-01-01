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الشرطة الأمريكية: امرأة تطعن رجلا أثناء لقاء غرامي "انتقاما لسليماني"

الأحد 13 مارس 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأمريكية: امرأة تطعن رجلا أثناء لقاء غرامي "انتقاما لسليماني"



وكالات

قالت الشرطة في ولاية نيفادا الأمريكية إن امرأة طعنت رفيقها الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية عام 2020.

وذكرت قناة KLAS-TV أن نيكا نيكوبين البالغة 21 عاما من العمر، وجه لها اتهام بمحاولة القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.

وحسب تقرير لشرطة مدينة هندرسون، تعارفت نيكوبين والرجل عبر موقع مواعدة إلكتروني، ثم اتفقا على لقاء في فندق Sunset Station في 5 مارس، واستأجرا غرفة معا.

وقالت الشرطة إنه أثناء وجودهما في الغرفة، بدأ الاثنان بممارسة الجنس عندما وضعت نيكوبين عصابا على عيني الرجل. ثم أطفأت نيكوبين الضوء، وبعد عدة دقائق، "شعر الرجل بألم في جانب رقبته"، حسبما أفادت KLAS-TV.

وقالت الشرطة إنه بعد الطعن، دفع الرجل نيكوبين بعيدا عنه وفر إلى خارج الغرفة للاتصال برقم 911.

وقالت الشرطة إن نيكوبين هربت أيضا من الغرفة وأخبر موظفة في الفندق بأنها طعنت رجلا.

وحسبما ورد في تقرير الشرطة، فقد طعنت نيكوبين الضحية في رقبته "انتقاما من الولايات المتحدة لقتل قاسم السليماني عام 2020".

وأوضح تقرير الشرطة، أن نيكوبين قالت للمحقق "إنها تريد الانتقام"، وأضافت أنها استمعت إلى أغنية بعنوان Grave Digger" " (حافر القبور)، التي "أعطتها الدافع للقيام بالانتقام".

وذكرت صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" أنه لا تتوفر معلومات عن الحالة الصحية الحالية للرجل المصاب.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تمثل نيكوبين أمام المحكمة لجلسة استماع أولية في 24 مارس.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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