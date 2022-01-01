بطل مصري عالمي بعد تتويجه: سنتحدث عن فلسطين مثل أوكرانيا

القاهرة / وكالات /

قال بطل العالم في الإسكواش، المصري علي فرج، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، إنه يجب ذكر فلسطين مثل أوكرانيا التي أصبحت حديث العالم بسبب الغزو الروسي.



وأشار فرج، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 74 عاما من المشاكل بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يعلم أن الحديث عن هذه القضية سيسبب له مشاكل.



واستدرك: "لكن هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، وأصبح من الممكن خلط الرياضة بالسياسة، الحديث حول هذه القضية ليس على هوى الإعلام الغربي".



وأضاف: "الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب الأوكراني نظرا للغزو الروسي، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود الماضية".



وتوج علي فرج، المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أوبتاسيا، التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس.

وجاءت هذه التصريحات عقب تسليط الهيئات الدولية جملة من العقوبات على الرياضيين الروس بسبب غزو بلادهم لأوكرانيا، ما اعتبره البعض تداخلا بين السياسة والرياضة.

وفي وقت سابق، سلطت هيئات رياضية دولية سلسلة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث جُرّدت سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لمصلحة باريس، فيما تحوم شكوك حول مصير رعاية غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المقدّرة بأربعين مليون يورو سنوياً.



كما ألغيت جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، فيما فرضت اللجنة الأولمبية الدولية حظرا على رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم شطب روسيا من تصفيات مونديال قطر 2022، وعدم إقامة أي مسابقة دولية في روسيا. كما قررت لعبة "فيفا" الإلكترونية إزالة منتخب روسيا وأنديتها من نسخة العام الجاري.



وبجانب ذلك، ألغى الاتحاد الدولي للسباحة بطولة العالم للناشئين، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان الروسية في آب/ أغسطس المقبل.