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العراق: قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل (فيديو)

الأحد 13 مارس 2022 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل (فيديو)



بغداد/سما/

ذكرت وسائل إعلام عراقية، ليل السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، أن دوي انفجارات عنيفة سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.   وأفادت بأن أحد الانفجارات كان قرب أحد القواعد العسكرية، بحسب السومرية نيوز.   وأكدت قناة العربية السعودية أن قصفا صاروخيا استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل، أوميد خشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت في المحافظة. مؤكدا عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".   وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن استهداف القنصلية الأمريكية كان عن طريق 5 صواريخ غراد.  

 

وأفادت أنباء عن اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التلفزيونية.   في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

   

يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .  

#القنصلية الامريكية #العراق #بغداد

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