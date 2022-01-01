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سفارتنا لدى العراق تستضيف ندوة حول أدب غسان كنفاني

السبت 12 مارس 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا لدى العراق تستضيف ندوة حول أدب غسان كنفاني



بغداد/سما/

استضافت سفارة دولة فلسطين لدى العراق، اليوم السبت، ندوة حول فكر وأدب القائد الوطني الكبير الأديب غسان كنفاني، بعنوان: "النص الأرجواني في أدب غسان كنفاني"، ألقاها المفكر والأديب العراقي شاكر كتّاب، أحد قامات بغداد الثقافية والسياسية والفكرية.

وحضر الندوة نخبة من السفراء والدبلوماسيين والبرلمانيين والأدباء وأساتذة الجامعات والنشطاء وجمعيات المجتمع المدني.

وأبرز كتّاب، الملاحم الكبرى في روايات الشهيد كنفاني والدراما الداخلية بها، التي تتصاعد وتتكثف في متن رواياته التي حملها بالحق الفلسطيني الإنساني مقابل بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن المقصود بالنص الأرجواني هو الفكرة الأساسية للرواية والتي تتكثف في متن روايات كنفاني.

وأغنى الحضور الندوة بمجموعة من المداخلات، إلى جانب طرح الأسئلة والنقاش.

وفي ختام الندوة، وقّع الأديب كتّاب، كتابه الذي يحمل نفس عنوان الندوة "النص الأرجواني في أدب غسان كنفاني"، ووزّعه على الحضور.

وكرّم سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل الأديب كتّاب بدرع القدس، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية.

#غسان كنفاني

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