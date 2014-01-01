نائبة وزير الخارجية الأوكراني: لن نستسلم والعدالة ستنتصر إن شاء الله (فيديو)

كييف/سما/

قالت أمينة جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكرانية، إن بلادها دولة مقاومة ولن تستسلم، مطالبة الغرب بفرض حظر جوي وتقديم أسلحة ومساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم.

وذكرت المسؤولة الأوكرانية أن بلادها تخلصت من أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية، لكن ذلك لم يحمها من “الغزو الروسي عام 2014 أو الآن”، في إشارة إلى العام الذي ضمّت فيه روسيا شبه جزيرة القرم، وفقا لـ” الجزيرة مباشر”.

وقالت إن بلادها مستعدة للسلام، ولكن ليس على حساب القانون الدولي والحدود الدولية المعترف بها لأوكرانيا، مضيفة أن بلادها تريد ضمانات أمنية حقيقية للحفاظ على سيادتها.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية أن جيش بلادها ليس كما كان عام 2014.

واتهمت روسيا بقصف المدنيين من الجو، مطالبة الدول الغربية بتقديم أسلحة دفاعية وفرض حظر جوي فوق أوكرانيا لمنع المقاتلات الروسية من قصفها.

وأكدت تمسك الأوكرانيين بكفاحهم من أجل حرية بلادهم، وتسليط الضوء على ما وصفتها بـ”الجرائم” التي ترتكبها روسيا الآن أو التي ارتكبتها عام 2014.

وقالت أمينة جاباروفا “إن شاء الله هذه الحقبة ستنتهي والعدالة دائمًا منتصرة وفق تعاليم الإسلام”.

وأضافت أن القوات الروسية لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على العاصمة كييف أو المدن الكبرى بسبب ضراوة المقاومة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الملايين من الأوكرانيين غادروا منازلهم ومناطقهم هربًا من القصف الروسي.