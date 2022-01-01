الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية خوفا من هجوم انتقامي إيراني

القدس المحتلة/سما/

رفع الاحتلال الاسرائيلي حالة التأهب على الحدود الشمالية، خوفا من هجوم انتقامي إيراني بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت: "رفعت المؤسسة الأمنية مستوى التأهب في الشمال إثر هجوم دمشق المنسوب لإسرائيل والذي قتل فيه ضابطان إيرانيان".



وأضافت: "في أنظمة الدفاع الجوي وسلاح الطيران والاستخبارات يستعدون تحسبا لرد من قبل إيران التي لديها حساب مفتوح مع إسرائيل".



وتابعت القناة: "رفعت منظومة الدفاع الإسرائيلية مستوى اليقظة في الساحة الشمالية خوفا من تنفيذ هجوم على الحدود أو إطلاق صواريخ".



وقالت إنه على نحو غير معتاد، أعلنت إيران الأسبوع الماضي مقتل اثنين من ضباطها في العاصمة السورية دمشق عقب قصف صاروخي منسوب لإسرائيل.



والثلاثاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابطين من عناصره ضمن المدافعين عن "المراقد المقدسة" في قصف إسرائيلي على ريف دمشق قبل ذلك بيوم واحد.



وأوضح الحرس الثوري في بيان، على ما أفادت به وقتها وكالة "فارس" أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد، متوعدا بأن يدفع "الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثمن هذه الجريمة".