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موقع عبري: "إسرائيل" لا يمكنها الحرب على عدة جبهات في ظل وجود مثل هذه الأسلحة

السبت 12 مارس 2022 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: "إسرائيل" لا يمكنها الحرب على عدة جبهات في ظل وجود مثل هذه الأسلحة



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع عبري النقاب عن سلسلة جديدة من الإخفاقات في الجيش الإسرائيلي، تتعلق بالأسلحة القديمة التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن 60 عاما مضت.


ونشر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، تقريرا عن إخفاقات جديدة للجيش الإسرائيلي، بهدف الاستفادة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومدى الحاجة الماسة لإسرائيل في تطوير الأسلحة واستخدام أسلحة وتقنيات عالية وجديدة.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي ما يزال يمتلك حاملات جنود تعود إلى ما يزيد عن ستين عاما مضت، والجلوس فيها يشبه إلى حد كبير علب "السردين" على حد وصفه، كما أن وجود أكثر من جندي بداخلها يعني وجود سخونة عالية من الموتور وروائح كريهة، شبهها بـ"القرف".


وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن مثل هذه الحاملات تعد بمثابة قنابل موقوتة للجنود بداخلها، فأي صاروخ مضاد لها يمكن أن يسقط معه العديد من الجنود قتلى، وهو ما ظهر جليا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في العام 2014، والمعروفة باسم "الجرف الصامد".


وشدد الموقع على أن إسرائيل لا يمكنها الحرب على عدة جبهات في ظل وجود مثل هذه الأسلحة والعتاد التقليدية والقديمة، والتي بإمكان إسرائيل تحديثها أو شراء أسلحة جديدة، كما أن ما يصرح به قادة الجيش الإسرائيلي يختلف عما يجري على الأرض.

#اسرائيل #أوكرانيا #روسيا

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