  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: مواطن يكسر بيضة على رأس مرشح الرئاسة الفرنسية

السبت 12 مارس 2022 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مواطن يكسر بيضة على رأس مرشح الرئاسة الفرنسية



باريس/سما/

أصيب المرشح للرئاسة الفرنسية إيريك زمور اليوم السبت ببيضة خلال رحلة إلى موساك، جنوب البلاد.

وتلقى زمور بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.

وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف"، في إشارة إلى أنصار التيارات السياسية الأخرى.

 
 
 

#فرنسا #ايريك زمور

الأكثر قراءة اليوم

ما سر حالة الاطمئنان لدى الحكومة في غزة بشأن مخزونات السلع الغذائية والتموينية ؟

اقتصاد غزة تنشر القائمة الإرشادية لأسعار السلع

الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين

معاريف: هذا هو الثمن الذي قد يدفعه بينيت لوضع نفسه كوسيط "فاشل" بين روسيا وأوكرانيا

اسعار العملات في فلسطين

فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا

عضو في الكونغرس يهين زيلينسكي علنا

الأخبار الرئيسية

مسؤول فرنسي: بوتين رفض إنهاء الحرب

واللا

زيلينسكي: هذا ما اقترحته على بينيت بشأن المحادثات مع روسيا

رر

موفاز يستذكر عملية "السور الواقي" في الضفة وقراره بشأن الرئيس الراحل ياسر عرفات

فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا

بوتين

لوفيغارو: هكذا وجد ثلاثة رؤساء أمريكيين أنفسهم في الفخ الأوكراني

الاتصالات الفلسطينية