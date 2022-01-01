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أنقرة تشن هجوما حادا على "أنصار الله" اليمنية

السبت 12 مارس 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة تشن هجوما حادا على "أنصار الله" اليمنية



أنقرة/سما/
شنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، هجوما شديد اللجهة على جماعة "أنصار الله" اليمنية، محملة إياها المسؤولية عن الاعتداء على "مقبرة الشهداء الأتراك" في صنعاء.
وذكرت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية، أنها "تدين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثيين على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس (آذار) والذي تسبب بأضرار في المقبرة"، محذرة من "الإساءة للتواجد التركي في اليمن".
وشدد البيان على أن المقبرة تعد رمزا لـ"التاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة بين الدولتين"، مشيرا أن الوزارة "تنتظر إصلاح الأضرار التي لحقت بمقبرة شهدائنا ومعاقبة الجناة في أسرع وقت ممكن".
وفالت وكالة التركية الرسمية، إن "هناك مشاهد تداولها نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت محاولة آلية ثقيلة برفقة مسلحين هدم النصب التذكاري، الذي تعرض لأضرار جراء الاعتداء الاستفزازي".
يشار إلى أن النصب التذكاري أقيم في المنطقة التي تضم الإرث التركي والثكنات العثمانية السابقة، تخليدا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم في اليمن على مدى 400 عاما.
#تركيا #جماعة انصار الله #اليمن

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