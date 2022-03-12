فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يحاكي ما سيحدث في حال نشوب حرب نووية على المستوى العالمي.
الفيديو الذي يعود في الأساس إلى بحث لجامعة برينستون الأمريكية، نشرته عام 2019، وحاكت فيه الأوضاع إذا حدثت حرب نووية بين روسا والولايات المتحدة الأمريكية.
March 12, 2022
وقال البحث إن التقديرات تشير في حالة الحرب النووية إلى سقوط أكثر من 90 مليون قتيل وجريح خلال الساعات القليلة الأولى من الصراع.
ولفت البحث إلى أنه جاء عقب تزايد خطر نشوب حرب نووية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، علما بأن البحث كان قبل الأحداث الأوكرانية.
وعن آلية اعتماد هذه الأرقام قال البحث: "يتم تحديد الوفيات والإصابات الفورية الناتجة التي قد تحدث في كل مرحلة من مراحل النزاع باستخدام بيانات منNUKEMAP، وتقتصر جميع تقديرات الوفيات على الوفيات الحادة الناجمة عن التفجيرات النووية وستزداد بشكل كبير بسبب الوفيات التي تحدث من التداعيات النووية وغيرها من الآثار طويلة المدى".