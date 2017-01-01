صحيفة أمريكية: حان الوقت لتعليم الديكتاتور “ابن سلمان” درسا كما يحدث مع “بوتين”

وكالات - سما-

قالت صحيفة “Prospect ” الأمريكية إنه يجب على الولايات المتحدة الامريكية عدم التساهل مع الديكتاتور القاتل محمد بن سلمان، والذي يعتقد أن بإمكانه الضغط على أمريكا. مشددة على أنه يحتاج إلى أن يتعلم الدرس كما يحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن.

عزل بوتين

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تواصل جهودها لعزل نظام بوتين. حيث كان قرار حظر النفط والغاز الروسي بمثابة تلغراف لدرجة أن الأسعار تراجعت بعد أنباء يوم الخميس، لكن المعيار لا يزال مرتفعًا. حيث بلغ حوالي 115 دولارًا للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. مما دفع الإدارة إلى المضي قدمًا في المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني وحتى التواصل مع فنزويلا.

وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث أن المفاوضات جارية مع إيران، وأفرجت فنزويلا عن سجينين أمريكيين يوم الثلاثاء في إظهار حسن النية.

ونوهت الصحيفة إلى انه على الرغم من أن بايدن يدفع أيضًا لإعادة صياغة الطاقة الخالية من الكربون لحماية الأمن القومي فإن بقية مساعيه الدبلوماسية لا تسير على ما يرام.

زيادة إنتاج النفط

وأشارت إلى ان بايدن كان يحاول شخصيًا إقناع دكتاتور المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وقادة الإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاج النفط. من أجل السيطرة على الأسعار.

وتابعت الصحيفة: “الآن ، يقال إن الإمارات عكست مسارها منذ ذلك الحين. معلنة أنها تدعم زيادة الإنتاج، لكن النظام السعودي لم يقل مثل هذا الشيء”. مؤكدة على أنه حان الوقت لأن تتوقف أمريكا عن تحمل هذه الإساءات السخيفة.

وأوضحت أن السبب المباشر الواضح لانزعاج ابن سلمان هو حقيقة أن الناس يواصلون انتقاده بسبب الاغتيال البشع لكاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي. حيث انه في مقابلة حديثة (عادة ما تكون ساذجة) مع ذا أتلانتيك، أصر ابن سلمان على أنه لم يفعل ذلك، وقال : “لقد آلمني وجرح المملكة العربية السعودية، من منظور المشاعر”.

وأكدت الصحيفة على أنه “لدينا أدلة صوتية ومرئية قدمتها الحكومة التركية، على دخول فريق من القتلة السعوديين القنصلية السعودية في إسطنبول”. لتتابع ساخرة: “يبدو أن خاشقجي مقطوع إلى أشلاء وهو لا يزال على قيد الحياة.“

وقالت الصحيفة: “نعلم أيضًا أن ابن سلمان، مثل معظم الديكتاتوريين، شديد الحساسية للنقد وعرضة للعنف، وكان خاشقجي ناقدًا شهيرًا ومنفيًا سعوديًا”.

وأردفت أنه “من الواضح تمامًا أن ابن سلمان يعتقد أنه قادر على الالتفاف حول الحكومة الأمريكية كما يشاء. وليس من الصعب معرفة السبب. كانت الحكومة السعودية تفرغ محيطات من الأموال في واشنطن العاصمة. وتضغط على حوض الضغط منذ عقود، والشركات من جانب واحد من شارع K إلى الجانب الآخر. من جميع الاتجاهات الأيديولوجية، كانت تلتهمه بفارغ الصبر”.

وزادت بالقول: “علاوة على ذلك ، بعد أن عزز ابن سلمان سلطته في انقلاب القصر القاسي في عام 2017 ، ذهب في جولة للعلاقات العامة في الولايات المتحدة. حيث قوبل بسذاجة مذهلة بطريقة كشفت عن نخبنا في أسوأ حالاتها. وقد رحب به بشدة بيل وهيلاري كلينتون ، ومايكل بلومبرج ، وإيلون ماسك ، وبيل جيتس. من بين العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال الآخرين. في حين أجرى توماس فريدمان من نيويورك تايمز وديفيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست وجيفري جولدبيرج من ذي أتلانتيك مقابلات محترمة.”

لا غفران لابن سلمان

واعتبرت الصحيفة انه “قد يُغفر لابن سلمان لاعتقاده أن نخب السياسة الخارجية والتجارية الأمريكية فاسدة للغاية و / أو أغبياء لدرجة أنه يمكن ” شراؤها دون وصفة طبية مثل الكثير من أرطال الجبن “. لكن مما لا شك فيه أن أحد الدوافع التي دفعت الكثير من الليبراليين إلى شراء مصلح متجره الدايم. كان الرغبة في الاعتقاد بوجود هدف أنبل وراء التحالف السعودي الأمريكي يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة”.

واستنكرت الصحيفة ذلك بالقول أنه “لا يوجد منذ بدايته الأولى في الأربعينيات من القرن الماضي. أن استند التحالف إلى صفقة ساخرة ، وهي أن أمريكا ستوفر غطاءًا دبلوماسيًا وعسكريًا لنظام سعودي متوحش ومتحجر. طالما أن النظام الملكي يمكّن أمريكا من إدمان النفط الرخيص”.

وأوضحت أن ” السبب الوحيد الذي يجعل أمريكا تتسامح مع العلاقة هو لحظات كهذه ، عندما تحتاج البلاد إلى تشغيل الحنفيات.

لكن الآن ، في ظل هذه الأزمة، يرفض ابن سلمان الالتزام بنهايته من الصفقة. وتواجه أمريكا والعالم أزمة عملاقة في إمدادات النفط كرد فعل على حرب عدوانية غير مبررة تمامًا. والديكتاتور السعودي يوجه نظره إلينا”.

وأكدت الصحيفة على انه “لن تتسامح أي قوة عظمى تحترم نفسها مع هذا النوع من السلوك من دولة عميلة. ولا سيما تلك التي تتطلب الكثير من التنازلات القاتمة مع قيمها المعلنة”.

ودعت الصحيفة إلى ضرورة سحب “كل الدعم لحربها التي لا نهاية لها وشبه الإبادة الجماعية في اليمن ، ونستأنف الاتفاق النووي الإيراني. وسنسحب القوات الأمريكية التي تحمي بنيتها التحتية النفطية ، فقط كبداية”. موضحة انه ” إذا لم يفهم ابن سلمان الرسالة ، فهناك المزيد من الخيارات المدببة التي يسهل تخيلها. إنها مسألة كرامة وطنية أساسية”.

ولفتت الصحيفة إلى انه “على المدى المتوسط ، تؤكد هذه القصة البائسة على أهمية التحول الأخضر بعيدًا عن الوقود الأحفوري”. معتبرة أن ” النفط السعودي الرخيص يتعارض حتى مع المفهوم المستنير قليلاً للمصالح الوطنية الأمريكية. حيث يشكل تغير المناخ ، بطبيعة الحال ، خطراً واضحاً وقائماً على المجتمع الأمريكي والإنسانية ككل”.

واختتمت الصحيفة بالقول: “حتى لو كنت تعتقد أنه يجب تهدئة ركاب الطبقة الوسطى باسم النفعية السياسية. إذا لم ينفذ السعوديون في لحظة اليأس ، فقد حان الوقت لفك هذه التسوية القبيحة.”