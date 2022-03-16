  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد السلة يعتمد هذه الصالات لدوري الممتازة

السبت 12 مارس 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة يعتمد هذه الصالات لدوري الممتازة



غزة / سما /

اعتمد الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في قطاع غزة، ملاعب الشهيد سعد صايل في مدينة غزة، والراحل خلف العجلة في مخيم البريج، لإقامة بطولة "دوري" جوال للدرجة الممتازة عليها، بداية من الأسبوع الجاري.

وقال الاتحاد، إن اعتماد الصالتين، جاء نظراً لتجاوزهما الفحص من قبل لجنة مكونة من لجنتي المسابقات والحكام، في الاتحاد خلال اليومين الماضيين.

وطالب الاتحاد أندية الممتازة، اختيار إحدى الصالتين للعب عليها واعتمادها كملعب بيتي خلال الدوري.

يشار إلى أن الاتحاد قرر انطلاق بطولة الدوري، الأربعاء القادم الموافق 16/3/2022، بلقاء خدمات رفح وشباب المغازي على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

#اتحاد السلة #دوري الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. وإسرائيل: "فرصتنا التاريخية"

مسؤول أوكراني: بينيت اقترح على زيلينسكي الاستسلام لروسيا والأخير يرد

صحيفة عبرية: لهذا رفض بن زايد وبن سلمان الرد على هاتف بايدن..فهموا اللعبة

ما سر حالة الاطمئنان لدى الحكومة في غزة بشأن مخزونات السلع الغذائية والتموينية ؟

روسيا العظمى تهدد أمريكا بسورة القارعة

لوفيغارو الفرنسية: هذه أسلحة بن سلمان في مواجهة بايدن الذي أقسم على أن يجعله "منبوذا"

اقتصاد غزة تنشر القائمة الإرشادية لأسعار السلع

الأخبار الرئيسية

الفصائل

الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

زيلينسكي وبينيت

أوكرانيا تُهين نفتالي بينيت: "لم يتصرف كوسيط ولسنا بحاجة لصندوق بريد"!

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الكونغرس الامريكي

الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين

القوات الروسية تتمركز حول كييف استعدادا للهجوم الكبير وتحاصر ماريوبول

الاتصالات الفلسطينية