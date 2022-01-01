  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واشنطن تطالب "إسرائيل" الانضمام إلى العقوبات على روسيا

السبت 12 مارس 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تطالب "إسرائيل" الانضمام إلى العقوبات على روسيا



واشنطن / وكالات /

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن بلادها طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وأوضحت نولاند أن "واشنطن لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ الأخير للأموال القذرة" حسب تعبيرها والمستخدمة لتمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجاءت أقوالها في سياق مقابلة مع القناة المتلفزة الثانية عشرة.

وأفادت القناة بأن "العديد من الطائرات الخاصة وصلت من سان بطرسبورغ إلى مطار بن غوريون الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مما قد يدل على محاولات أثرياء روس للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم".

وعلى صعيد آخر، "اعتقلت الشرطة في البرتغال حاخام مدينة بورتو، دانيئيل ليتفاك، للاشتباه فيه بإصدار وثائق لصالح رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي رومان ابراموفيتش، أتاحت له الحصول على الجنسية البرتغالية في العام الماضي، وتم اعتقال ليتفاك حين كان يخطط للسفر إلى إسرائيل". 

#واشنطن #إسرائيل #روسيا #العقوبات

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. وإسرائيل: "فرصتنا التاريخية"

مسؤول أوكراني: بينيت اقترح على زيلينسكي الاستسلام لروسيا والأخير يرد

صحيفة عبرية: لهذا رفض بن زايد وبن سلمان الرد على هاتف بايدن..فهموا اللعبة

ما سر حالة الاطمئنان لدى الحكومة في غزة بشأن مخزونات السلع الغذائية والتموينية ؟

روسيا العظمى تهدد أمريكا بسورة القارعة

لوفيغارو الفرنسية: هذه أسلحة بن سلمان في مواجهة بايدن الذي أقسم على أن يجعله "منبوذا"

اقتصاد غزة تنشر القائمة الإرشادية لأسعار السلع

الأخبار الرئيسية

الفصائل

الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

زيلينسكي وبينيت

أوكرانيا تُهين نفتالي بينيت: "لم يتصرف كوسيط ولسنا بحاجة لصندوق بريد"!

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الكونغرس الامريكي

الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين

القوات الروسية تتمركز حول كييف استعدادا للهجوم الكبير وتحاصر ماريوبول

الاتصالات الفلسطينية