واشنطن تطالب "إسرائيل" الانضمام إلى العقوبات على روسيا

واشنطن / وكالات /

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن بلادها طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وأوضحت نولاند أن "واشنطن لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ الأخير للأموال القذرة" حسب تعبيرها والمستخدمة لتمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وجاءت أقوالها في سياق مقابلة مع القناة المتلفزة الثانية عشرة.

وأفادت القناة بأن "العديد من الطائرات الخاصة وصلت من سان بطرسبورغ إلى مطار بن غوريون الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مما قد يدل على محاولات أثرياء روس للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم".

وعلى صعيد آخر، "اعتقلت الشرطة في البرتغال حاخام مدينة بورتو، دانيئيل ليتفاك، للاشتباه فيه بإصدار وثائق لصالح رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي رومان ابراموفيتش، أتاحت له الحصول على الجنسية البرتغالية في العام الماضي، وتم اعتقال ليتفاك حين كان يخطط للسفر إلى إسرائيل".