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إيران مستعدة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط

السبت 12 مارس 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران مستعدة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط



وكالات / سما /

أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران، أن البلاد "مستعدة لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية إلى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط".

وقال مدير الشركة الوطنية للنفط محسن خجسته مهر: "مع زيادة صادراتنا ستستقر أسعار النفط إلى حد كبير"، مشيراً إلى أن "الحكومة سعت لاستعادة حصة إيران من الأسواق وزيادة هذه الحصة".

وأوضح محسن خجسته مهر قائلاً: "لم ننتظر إحياء الاتفاق النووي، ونتخذ الإجراءات اللازمة خلال فترة العقوبات كما أخذنا احتياطاتنا لفترة ما بعد العقوبات"، مؤكداً أن "إيران مستعدة تماماً لتزويد الأسواق مهما كانت الكمية المطلوبة".

وأضاف: "أوروبا تسعى للعودة إلى سوق النفط الإيراني.. نحن مستعدون لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية إلى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط".

#إيران #النفط

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