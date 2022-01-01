  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاع الروسية: تدمير مطار ومركز للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني

السبت 12 مارس 2022 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية: تدمير مطار ومركز للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني



وكالات / سما /

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن قيام القوات الجوية بتدمير مطار عسكري في مدينة فاسيلكوف ومركز رئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري.

جاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال "في صباح يوم 12 مارس/ أذار، هاجم سلاح طويل المدى عالي الدقة منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وتم إيقاف المطار العسكري في فاسيلكوفو والمركز الرئيسي للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في بروفاري عن العمل".

وأضاف كوناشينكوف: "تواصل القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. في المجموع، تم إصابة 3491 منشأة أثناء العملية، وتم تدمير 123 مركبة جوية بدون طيار، و 1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 115 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و 423 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 934 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

كما أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات بدون طيار في الجو اثنتان منها من طراز "بايراكتور تي بي-2" وواحدة "توتشكا-أو"".

#وزارة الدفاع الروسية #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. وإسرائيل: "فرصتنا التاريخية"

مسؤول أوكراني: بينيت اقترح على زيلينسكي الاستسلام لروسيا والأخير يرد

صحيفة عبرية: لهذا رفض بن زايد وبن سلمان الرد على هاتف بايدن..فهموا اللعبة

ما سر حالة الاطمئنان لدى الحكومة في غزة بشأن مخزونات السلع الغذائية والتموينية ؟

روسيا العظمى تهدد أمريكا بسورة القارعة

لوفيغارو الفرنسية: هذه أسلحة بن سلمان في مواجهة بايدن الذي أقسم على أن يجعله "منبوذا"

اقتصاد غزة تنشر القائمة الإرشادية لأسعار السلع

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

زيلينسكي وبينيت

أوكرانيا تُهين نفتالي بينيت: "لم يتصرف كوسيط ولسنا بحاجة لصندوق بريد"!

الكونغرس الامريكي

الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين

القوات الروسية تتمركز حول كييف استعدادا للهجوم الكبير وتحاصر ماريوبول

رئيس الأركان الإسرائيلي التقى مع نظيره القطري لبحث تشكيل جبهة مناوئة لايران

الاتصالات الفلسطينية