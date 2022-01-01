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هبوط 14 طائرة خاصة روسية في إسرائيل خلال الأيام العشرة المنصرمة

السبت 12 مارس 2022 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط 14 طائرة خاصة روسية في إسرائيل خلال الأيام العشرة المنصرمة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الإسرايلية (12) أن 14 طائرة روسية خاصة هبطت في مطار بن غوريون قادمة من سانت بطرسبرغ في الأيام العشرة المنصرمة، "حيث تتجنب إسرائيل الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد الأوليغارشية الروسية."

وأفادت القناة أن عددًا غير عادي من الطائرات الخاصة المستأجرة قد طارت من روسيا إلى إسرائيل منذ غزو أوكرانيا في الأسبوع المنصرم بشكل منفصل، وقال مصدر إسرائيلي رفيع للقناة إن "أوكرانيا طلبت استخدام أسلحة إلكترونية ضد روسيا، بما في ذلك برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO

وقالت القناة إن "إسرائيل رفضت الطلب على الفور"، مضيفة أنها رفضت جميع الطلبات الأوكرانية للحصول على أسلحة في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وشهدت روسيا وشخصيات مقربة من رئيسها فلاديمير بوتين، التي تضررت بشدة بالفعل من العقوبات، قوة هذه العقوبات مرة أخرى الجمعة من الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل ركوع الاقتصاد الروسي وتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع الجمعة أنهم سينهون بند "الدولة الأولى بالرعاية" الممنوح لروسيا، والذي يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الروسية المستوردة.

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