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تأكيدات إسرائيلية للقاء كوخافي مع رئيس الجيش القطري

الجمعة 11 مارس 2022 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيدات إسرائيلية للقاء كوخافي مع رئيس الجيش القطري



القدس المحتلة/سما/

 ألمح مراسلون إسرائيليون، مساء اليوم الجمعة، إلى صحة ما ورد في تقارير عربية وأجنبية عن لقاء جمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ونظيره القطري سالم بن حمد بن عقيل، وذلك في مقر الأسطول الخامس الأميركي بالبحرين.


وفيما اكتفت وسائل الإعلام العبرية الرسمية بنشر الخبر نقلًا عن تلك التقارير، أكد مراسلوها عبر تغريدات في شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من نشر ذلك بسبب الرقابة العسكرية، علمهم باللقاء الذي عقد في الأيام الأخيرة، لبحث التهديد الإيراني المتعلق بالطائرات المسيرة، والانضمام إلى حلف إقليمي لمواجهة تلك التهديدات وامكانية نصب اجهزة رادار اسرائيلية متطورة للإنذار المبكر في قطر.


وكان كوخافي عاد إلى تل أبيب، ظهر اليوم الجمعة، بعد زيارته للبحرين والتي التقى خلالها كبار المسؤولين هناك وكذلك قادة الأسطول الأميركي.

#اسرائيل #أفيف كوخافي #قطر

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