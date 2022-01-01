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أوكرانيا تحذر من بدء غزو بيلاروسي اليوم

الجمعة 11 مارس 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تحذر من بدء غزو بيلاروسي اليوم



روتيرز/سما/

قال مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للدولة في أوكرانيا إنه لا يمكنه استبعاد أن تبدأ بيلاروسيا غزواً لأوكرانيا، اليوم الجمعة، بعد اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وأفاد المركز، الذي أقيم في إطار سياسة وزارة الثقافة والإعلام الأوكرانية، في بيان، بأنه "وفقاً لمعلومات أولية، من الممكن جر قوات بيلاروسيا إلى غزو (لأوكرانيا) اليوم 11 مارس في الساعة 21:00 (19:00 بتوقيت غرينتش".

الاجتياح الروسي لأوكرانيا-بولنت كيليش/فرانس برس
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وكان نائب وزير الداخلية الأوكراني، يفجيني ينين، قال في مقابلة تلفزيونية، اليوم، إن روسيا تحاول بكل السبل جر بيلاروسيا إلى الحرب.

وأضاف ينين: "نعلم أيضاً أن حكومة بيلاروسيا تفعل كل ما في وسعها لتفادي الانضمام للحرب".

وتستخدم موسكو أراضي جارتها نقطة انطلاق للقوات الروسية والصواريخ والطائرات خلال الحرب لكن قوات بيلاروسيا لم تشارك في الحرب بشكل مباشر.

#أوكرانيا #روسيا #بيلاروسيا

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