موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 82 هدفا تابعا للجيش الأوكراني في يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير مجموعة طيارات مسيرة، منها طائرتان من نوع "بيرقدار تي بي2".



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم، أسقط الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار في الجو، بما في ذلك طائرتان من طراز (بيرقدار تي بي2)".



وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الفضائية الروسية دمر في يوم واحد 82 هدفا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.



ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديدا بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.

وأكد الجيش الروسي، أنه سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون وسيتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.



وبينت الوزارة، أنه، وفي سياق العمليات الهجومية ضد القوميين الأوكرانيين، سيطر الجيش الروسي على عدد كبير من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

وتابع البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية بتعطيل 3346 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال العملية الخاصة".