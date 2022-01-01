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واشنطن: ارتفاع العنف يساهم في تقويض حل الدولتين

الجمعة 11 مارس 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: ارتفاع العنف يساهم في تقويض حل الدولتين



واشنطن/سما/

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، أن الإدارة الأميركية تحض السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى حل الدولتين.

وقال برايس في رده على سؤال بشأن ارتفاع حدة الاعتداءات المميتة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهماته اليومية على الشباب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاد مجموعة منهم قبل أيام، وهو الأمر الذي دفع بالقنصل البريطاني العام في القدس لتسجيل قلقه لدى الإسرائيليين، وما إذا كان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توماس نايدس سيقوم بالتعبير عن قلقه إزاء العنف الإسرائيلي: “لقد سمعتم من عدد من الأفراد في هذه الإدارة بما في ذلك من السفير توماس نايدس أننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، والتي تقوض ‘الجهود المبذولة’ لدفع نحو حل الدولتين، وهذا يشمل بالتأكيد هذا العنف بجميع أنواعه”.

#واشنطن #نيد برايس #حل الدولتين

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