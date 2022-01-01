روسيا العظمى تهدد أمريكا بسورة القارعة

وكالات - سما-

خاطب مندوب روسيا في الامم المتحدة مندوبة أمريكا بقوله أن لم تعرفوا القارعه إسألوا عنها المسلمين وراجعوها في قرأنهم

الفيتو الروسي يمنع صدور مشروع قرار لمجلس الأمن الجمعة يقضى بإدانة التدخل الروسي في ” أوكرانيا ” المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن ” فاسيلي نيبينزيا ” وهو رئيس المجلس في هذه الدورة قال لزميلته المندوبة الأمريكية : من الصعب علينا منافسة الولايات المتحدة في غزو الدول المجاورة ولن أقوم هنا بسرد قائمة الاعتداءات التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال تاريخها وقال لها هل يحق عليكم قراءة دروس في الأخلاق علينا ……

هذه هي العوارض أو الأعراض أما الأهم هو في طبيعة مشروع القرار وأهدافه ولماذا كان هذا المشروع تحت الفصل السابع وليس الفصل السادس …. لو تمت الموافقة على هذا المشروع على حاله لأصبحت العقوبات المفروضة على روسيا كلها مشروعة طبقًا للميثاق أما الآن فهذه العقوبات وكأنها السطو والسرقة لأموال وودائع الدول والشعوب كما كان مع مصر أيام تأميم قناة السويس ومع إيران ومع ليبيا ومع العراق لقد اغتصبت الولايات المتحدة دولة عضو في الأمم المتحدة وقتل شعبه وقتل نظامه الوطني وأصبح العراق عبارة عن قواعد أمريكية والنفط يسرق ومع ومع ومع …. الكلام الأكثر أهمية أنه يحق لروسيا وزعيمها وحكومتها أن توجه تحذيرها للأمريكان والأوربيين بالكف عن هذا العبث الذي يهدف إلى التدمير الشامل للاقتصاد والشعب في روسيا وإذا لم يعد لكم رشدكم فاعلموا أننا وكل من تجمدت أموالهم لديكم منذ عقود سيكون من حقنا التدمير الشامل لاقتصادكم ولشعوبكم …. هذا هو العدل هذا هو الحق وتوقعوا أن تكون القارعة نعم القارعة وما ادراك ما لقارعة …. واسألوا عنها المسلمين

أو راجعوا قرآنهم، أنتم من بدأتم وعلى الباغي تدور الدوائر …… )