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الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان

الجمعة 11 مارس 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان



نيودلهي/سما/

أقرت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة بأنها أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا على باكستان.

الهند تعلن عن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأباكستان تحذر الهند من عواقب "وخيمة" إثر تحطم جسم طائر غامض داخل أراضيها
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ ارتكب خلال ممارسة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه.

من جانبها، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد وأعربت له عن احتجاجها الشديد على "الخرق غير المبرر لمجالها الجوي من قبل جسم طارئ فاق سرعة الصوت".

وطالبت إسلام آباد نيودلهي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادث الذي قيل إنه حصل الأربعاء.

ووفقا للسلطات الباكستانية، سقط الصاروخ قرب مدينة ميان شانو بولاية البنجاب، ما ألحق أضرارا بممتلكات السكان المحليين.

#باكستان #الهند #صواريخ

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