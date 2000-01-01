زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي

كييف/سما/

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرارات أولئك الذين اجتمعوا بشأن أوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "بالأمس، تم عقد اجتماع مهم للغاية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. اجتماع طويل وموضوعي، نعرف ما قاله جميع القادة في هذا الاجتماع. من تحدث على وجه التحديد، ومن دعمنا، ومن كان صامتًا، كيف نقيم القرارات؟ ببساطة نحتاج إلى دعم أقوى، هذا ليس ما ننتظره".



وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري أن يتطابق قرار السياسيين مع رأي شعوبهم الأوروبية.



"نحن نعرف رأي الشعوب، وكل سياسي يعرف ذلك جيدًا. في البلدان المختلفة، الأرقام ليست هي نفسها. لكن هناك استطلاعات للرأي، وهناك الكثير من الدعم، 60% على الأقل يؤيدوننا".





وتابع: "على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. يجب أن يفعل المزيد لنا ولأوكرانيا ولنفسه. نحن ننتظر ذلك".



في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، قبل اليوم الثاني من القمة الأوروبية غير الرسمية في فرنسا أن قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على منح أوكرانيا عضوية في الاتحاد الأوروبي.