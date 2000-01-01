  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي

الجمعة 11 مارس 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من قرارات الاتحاد الأوروبي



كييف/سما/

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرارات أولئك الذين اجتمعوا بشأن أوكرانيا.


وقال زيلينسكي: "بالأمس، تم عقد اجتماع مهم للغاية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي. اجتماع طويل وموضوعي، نعرف ما قاله جميع القادة في هذا الاجتماع. من تحدث على وجه التحديد، ومن دعمنا، ومن كان صامتًا، كيف نقيم القرارات؟ ببساطة نحتاج إلى دعم أقوى، هذا ليس ما ننتظره".


وأضاف زيلينسكي أنه من الضروري أن يتطابق قرار السياسيين مع رأي شعوبهم الأوروبية.


"نحن نعرف رأي الشعوب، وكل سياسي يعرف ذلك جيدًا. في البلدان المختلفة، الأرقام ليست هي نفسها. لكن هناك استطلاعات للرأي، وهناك الكثير من الدعم، 60% على الأقل يؤيدوننا".



وتابع: "على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. يجب أن يفعل المزيد لنا ولأوكرانيا ولنفسه. نحن ننتظر ذلك".


في وقت سابق، قال الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، قبل اليوم الثاني من القمة الأوروبية غير الرسمية في فرنسا أن قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على منح أوكرانيا عضوية في الاتحاد الأوروبي.

#زيلينسكي #روسيا #أوكرانيا #روسيا واوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

مقال محذوف يكشف عن حلم بوتين

إصدار 2000 تصريح جديد لقطاع غزة وجهود لزيادة الحصة لـ20,000

"عندك 24 ساعة".. حمد بن جاسم يكشف كيف تنحى مبارك

يديعوت إلى المحتفلين بنصر أوكرانيا: شبح الحرب يحوم فوق العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تشاؤم اسرائيلي من زيارة هرتسوغ لتركيا وهذا الأمر يقلق أردوغان أكثر من علاقات "اسرائيل" والفلسطينيين

فايننشال تايمز : كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟

بيبي

لوفيغارو الفرنسية: هذه أسلحة بن سلمان في مواجهة بايدن الذي أقسم على أن يجعله "منبوذا"

مسؤول فلسطيني: موقفنا من الازمة الاوكرانيا الروسية يشابه موقف اسرائيل ..

محكمة امريكية ترفض قرار الكونغرس باخضاع السلطة والمنظمة لولاية القضاء تمهيدا لمحاكمتهما ..

الاتصالات الفلسطينية