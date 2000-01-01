سفارتنا بالقاهرة تفتتح الأحد المقبل أسبوع الفيلم الفلسطيني الخامس

القاهرة/سما/

تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد غد الأحد، الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بجمهورية مصر العربية، وذلك تزامنًا مع يوم الثقافة الفلسطينية المعتمد في يوم ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني خلال الفترة 13-16 الشهر الجاري بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية حيث سيكون فيلم الافتتاح " عمر" للمخرج محمد نايف علي، كما تقام فعالية الختام احتفاءً بالعرض الأول لفيلم "استعادة" في مصر للمخرج الكبير رشيد مشهراوي .

ويشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض 28 فيلما ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي، وذلك على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامجا مميزا من العروض السينمائية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام وندوتين تحت عنوان "الفيلم الفلسطيني في المهرجانات الدولية والمنصات الحديثة" و"القدس في السينما العربية"، وتستعرض من خلالها القضايا الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصاً تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.