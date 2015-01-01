  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تفاصيل قصف طائرةٍ مُسيّرة اطلقها الحوثيون لمصفاة الرياض السعودية

الجمعة 11 مارس 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل قصف طائرةٍ مُسيّرة اطلقها الحوثيون لمصفاة الرياض السعودية



وكالات - سما-

قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريباً من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، في تصريحه، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

#مصفاة الرياض #السعودية الحوثيون مصفاة الرياض #السعودية اليمن الرياض

الأكثر قراءة اليوم

تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

مقال محذوف يكشف عن حلم بوتين

إصدار 2000 تصريح جديد لقطاع غزة وجهود لزيادة الحصة لـ20,000

"عندك 24 ساعة".. حمد بن جاسم يكشف كيف تنحى مبارك

يديعوت إلى المحتفلين بنصر أوكرانيا: شبح الحرب يحوم فوق العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني: موقفنا من الازمة الاوكرانيا الروسية يشابه موقف اسرائيل ..

محكمة امريكية ترفض قرار الكونغرس باخضاع السلطة والمنظمة لولاية القضاء تمهيدا لمحاكمتهما ..

تل أبيب:نتوقع هجوم منسّق من إيران وحليفتاها بالصواريخ والمسيرات على بنى إستراتيجيّة إسرائيليّة

غزة: حالة وفاة و136 إصابة جديدة بكورونا

320223202248509

تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

الاتصالات الفلسطينية