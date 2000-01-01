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الاتحاد الأوروبيّ يعلن عن "توقّف" في المفاوضات بشأن برنامج إيران النوويّ

الجمعة 11 مارس 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبيّ يعلن عن "توقّف" في المفاوضات بشأن برنامج إيران النوويّ



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الجمعة، عن الحاجة إلى "توقف" في المفاوضات الجارية في فيينا، بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل عبر "تويتر": "ثمة حاجة إلى وقفة في مباحثات فيينا"، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت "مطالب جديدة" خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية، على "تعليق" المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، مؤكدة أنها لن تدع أي "عامل خارجي" يؤثر على رغبتها بإنجاح المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاجه، عبر "تويتر": "لن يؤثر أي عامل خارجي على رغبتنا المشتركة في المضي قدما من أجل اتفاق جماعي".


وأضاف: "إن توقف المباحثات قد يشكل دافعا لحل أي مسألة متبقية وتحقيق العودة النهائية"، معتبرا أن "الاختتام الناجح للمحادثات سيكون هو المحور الرئيسي للجميع".

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