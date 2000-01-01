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جريمة مروعة في الكويت.. مقتل أم ذبحا على يد ابنتيها وفصل رأسها عن جسدها

الجمعة 11 مارس 2022 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة في الكويت.. مقتل أم ذبحا على يد ابنتيها وفصل رأسها عن جسدها



وكالات

هزت جريمة مروعة الكويت، بعد إقدام فتاتين على قتل والدتهما، وفصل رأسها عن جسدها.


وقالت صحيفة الرأي المحلية، إن الفتاتين من فئة غير محددة الجنسية "البدون"، ووقعت في منطقة الدوحة، بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.

وقالت الشرطة الكويتية إن فرق الأدلة الجنائية، عثرت على رأس الأم، مفصولا عن جسدها، وموضوعا داخل كيس، في محاولة للتخلص منه.
وكانت الكويت فجعت قبل نحو أسبوع، بجريمة بشعة، راح ضحيتها رجل وزوجته، وابنتهما، في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية جنوبي غرب العاصمة.


وقالت وزارة الداخلية إن وافدا من جنسية آسيوية، اقتحم منزل الأسرة، وقام بنحر الأب والأم وابنتهما التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها.

وزعم القاتل أن دوافعه لارتكاب الجريمة كانت نتيجة وجود خلاف سابق مع الأب الذي كان يتعنت في دفع مستحقات مالية مترتبة عليه.

وتابعت الوزارة القول إن القاتل قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي قدره 300 دينار ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها.

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