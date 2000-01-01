  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد يزور منطقة الحدود بين أوكرانيا ورومانيا السبت

الجمعة 11 مارس 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد يزور منطقة الحدود بين أوكرانيا ورومانيا السبت



القدس المحتلة / سما /

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء غد السبت، إلى رومانيا وسلوفاكيا، المجاورتين لأوكرانيا، وسيلتقي هناك مع مسؤولين في هاتين الدولتين للتباحث معهم حول الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وبين دولتيهما، كما سيلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون عند الحدود الأوكرانية.

وسيلتقي لبيد في رومانيا مع رئيس الحكومة، نيكولاي تشوكا، ووزير الخارجية، بوغدان آوورسكو. ثم يتوجه إلى معبر سيرت الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا، ليلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين هناك، لتلقي تقارير حول الوضع والأحداث هناك.

ويتوجه لبيد، يوم الإثنين المقبل، إلى سلوفاكيا، حيث سيلتقي مع الرئيس زوزنا تشابوتوفا، ووزير الخارجية، إيفان كورتشوك.

وفي هذه الأثناء، توجه وفد من قادة المستوطنين في شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، إلى الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، بهدف إقناع نازحين أوكرانيين يهود بالانتقال إلى المستوطنات في الضفة. ويضم الوفد مستوطنين ناطقين بالروسية، ويرأسه رئيس رئيس المجلس الإقليمي "شومرون" (السامرة) في شمال الضفة، يوسي داغان، بحسب موقع "القناة السابعة" الإلكتروني اليميني.

ونقلت "القناة السابعة" عن داغان قوله إن "شومرون يفتح الأبواب والقلب، وسنحضر أشقاءنا وشقيقاتنا من أوكرانميا إلى شومرون، وسنرافقهم يدا بيد".

الأكثر قراءة اليوم

تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

مقال محذوف يكشف عن حلم بوتين

إصدار 2000 تصريح جديد لقطاع غزة وجهود لزيادة الحصة لـ20,000

"عندك 24 ساعة".. حمد بن جاسم يكشف كيف تنحى مبارك

يديعوت إلى المحتفلين بنصر أوكرانيا: شبح الحرب يحوم فوق العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تل أبيب:نتوقع هجوم منسّق من إيران وحليفتاها بالصواريخ والمسيرات على بنى إستراتيجيّة إسرائيليّة

غزة: حالة وفاة و136 إصابة جديدة بكورونا

320223202248509

تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

سيسي

لها تأثيرات سياسية.. مفاوضات متقدمة بين إسرائيل ومصر لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياحية

الآلاف يلبّون نداء فجر جمعة "لن نرحل" بالمسجد الأقصى

الاتصالات الفلسطينية