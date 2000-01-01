وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد يزور منطقة الحدود بين أوكرانيا ورومانيا السبت

القدس المحتلة / سما /

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء غد السبت، إلى رومانيا وسلوفاكيا، المجاورتين لأوكرانيا، وسيلتقي هناك مع مسؤولين في هاتين الدولتين للتباحث معهم حول الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وبين دولتيهما، كما سيلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون عند الحدود الأوكرانية.

وسيلتقي لبيد في رومانيا مع رئيس الحكومة، نيكولاي تشوكا، ووزير الخارجية، بوغدان آوورسكو. ثم يتوجه إلى معبر سيرت الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا، ليلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين هناك، لتلقي تقارير حول الوضع والأحداث هناك.

ويتوجه لبيد، يوم الإثنين المقبل، إلى سلوفاكيا، حيث سيلتقي مع الرئيس زوزنا تشابوتوفا، ووزير الخارجية، إيفان كورتشوك.

وفي هذه الأثناء، توجه وفد من قادة المستوطنين في شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، إلى الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، بهدف إقناع نازحين أوكرانيين يهود بالانتقال إلى المستوطنات في الضفة. ويضم الوفد مستوطنين ناطقين بالروسية، ويرأسه رئيس رئيس المجلس الإقليمي "شومرون" (السامرة) في شمال الضفة، يوسي داغان، بحسب موقع "القناة السابعة" الإلكتروني اليميني.

ونقلت "القناة السابعة" عن داغان قوله إن "شومرون يفتح الأبواب والقلب، وسنحضر أشقاءنا وشقيقاتنا من أوكرانميا إلى شومرون، وسنرافقهم يدا بيد".